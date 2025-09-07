好スタートから2番手を奪った11番人気のドロップオブライト。初の中山だったが急坂の直線を粘りに粘って2着に残し、波乱を演出した。松若は「内枠が良かったし理想の競馬ができた。うまくいったが最後、内にもたれてしまい、もう少し手前をうまく替えられていたら」と唇をかんだ。