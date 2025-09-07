「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本２−３イタリア」（６日、ららアリーナ東京ベイ）世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第３戦が行われた。世界ランク５位の日本は、パリ五輪準々決勝で敗れた前回大会覇者のイタリア（同２位）に２−３で敗れた。主将の石川祐希（ペルージャ）がチーム最多の１６得点を挙げた。７日に同カードで第４戦を行う。昨夏のリベンジは果たせなかったが、一定の手応え