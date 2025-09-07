７日・広島戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２６）が２年前の再現を誓った。２３年は優勝マジック「１」で迎えた９月１４日・巨人戦（甲子園）に先発し、７回１失点の好投で優勝決定に貢献。くしくも今年も同じ状況で先発する。この巡り合わせには「ラッキーだなと思いますけどね」と笑顔。「そういう時に一発で決めたい。いいピッチングができたら」と再び優勝を導く快投を意気込んだ。それでも「結果的には緊張