◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）中山は一塁ベース上で笑顔で手をたたいた。９回２死一、二塁。松山のフォークを右前へ運んで好機を拡大し逆転勝利へつなげた。「ああやって最後まで何があるか分からないので、自分は回ってくるものだと思って気持ちの準備はしていた。冷静に打席に立てたのかなと思います。すごい大きい一打になったので、すごく良かったと思います」と晴れやかな表情だった。