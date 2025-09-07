◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）９回２死走者なし。ましてや投手は、今季セーブ機会失敗なしの松山。絶体絶命、ギリギリの場面から、つないでつないで５連打の逆転劇は見事というしかない。中でも坂本。代打での登場は、いくら準備をして気持ちをつくっていても、急に試合の流れの中に入るのは難しいもの。１ボールからの２球目、空振りにはなったがファーストストライクに対して強くスイン