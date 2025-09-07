「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）一段と大きくなる声援を裏切らなかった。白球が左翼の芝生に弾むと、大歓声で甲子園が揺れる。阪神・森下は一塁上で手をたたき、ベンチに向かってポーズを決めた。「すごく集中力持って入れたので、いい一打だったと思います」同点で迎えた六回。常広からようやく作った無死一、三塁のチャンスだった。優勝も迫りいつも以上に感じた熱気。「ファンの人たちも『ビハインドになっても