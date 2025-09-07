「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）甲子園の大歓声を浴びながら、感情むき出しにグラブをバシッとたたく。「よっしゃー！」。阪神・畠がわずか９球でゼロを刻み、移籍後初ホールドを上げた。出番は２点リードの七回だった。先頭のモンテロに初球を中前にはじき返された。それでも経験豊富な右腕は動じず。「（走者が）出ちゃったなって感じ。何とかゴロを打ってほしい」と続く末包を２球で追い込み、遊ゴロ併殺に打ち取