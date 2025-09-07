「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）さあ、球史に名を刻む時が来た。阪神がＮＰＢ史上最速のリーグ優勝に王手をかけた。四回に佐藤輝明内野手（２６）が同点適時打を放ち、六回に森下翔太外野手（２５）が決勝適時打。３連勝を飾り、優勝マジックは対象の３位・ＤｅＮＡが敗れたため、２つ減って「１」となった。７日は甲子園で広島戦。藤川球児監督（４５）が聖地で宙を舞う。待ちに待った瞬間がいよいよ訪れる。史上最