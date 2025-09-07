ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが６日、福井県のサンドーム福井で、全国８都市１８公演を巡る２回目のアリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹＥＦＦＥＣＴ”−ＦＬＹＷＩＴＨＹＯＵ−」を開幕させた。７月のグループ史上最大規模となるさいたまスーパーアリーナ３ＤＡＹＳ公演を経て、さらにパワーアップしたステージを展開。蝶が起こした小さな羽ばたきが、やがて大きな風を呼ぶことを意味する公演タイ