男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮのベース、上野博文（６０）がステージ４の肺がんを患っていることが６日、分かった。所属レコード会社の発表文書によると、上野は７月初旬に体の不調を訴え、かかりつけの医師にステージ４の肺がんで、数カ所に転移が認められると診断されたという。診断後すぐに精密検査や転移部分への放射線治療を経て、現在は肺がんに対する投薬治療中。経過は良好だという。上野は１０年前にくも