左肩腱板断裂から9カ月ぶりに実戦復帰した柴田善。昨年2着馬タイムトゥヘヴンに騎乗するも14着に大敗した。全2勝を挙げている得意の中山だったが、急坂で脚が鈍った。鞍上は「メインの返し馬の時には体の感覚が戻っていて本当に休み明けなのかと思ったぐらい。ファンの声援もありがたかったね。今日は緩い流れだったし、ハンデも背負い少し影響したのかもしれない」とレースを振り返った。