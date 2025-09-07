06年夏の甲子園決勝で引き分け再試合の激闘を繰り広げた早実と駒大苫小牧の当時のメンバーによる試合が6日、早実エースだった元日本ハムの斎藤佑樹氏が手がける北海道長沼町のはらっぱスタジアムで行われた。7回制で行われ、早実が12―4で勝利した。斎藤氏は7回5安打、110球で完投し「あの時のメンバーとできて感無量。いつかみんなそろった状態で、楽しくやれたら」と話した。