阪神5R・新馬戦（芝1400メートル）は2番人気ベネサルート（牡＝渡辺、父リオンディーズ）が2番手追走から、逃げたシャンデリュイーズとの競り合いを制した。吉村は「調教より実戦の方が向くタイプ。乗りやすくて癖がない。今日は勝ちきってくれて良かった。距離はもう1F延びても」とジャッジ。渡辺師は「まだまだ子供っぽいところもあるので」と伸びしろを強調した。