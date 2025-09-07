「ソフトバンク２−１楽天」（６日、みずほペイペイドーム）楽天は反撃もあと一歩届かず痛恨の４連敗。７月２９日以来の５位に転落し、３位・オリックスとは６・５差まで広がった。２点を追う六回に１点を返し、なおも１死一塁で４番・ゴンザレスの場面。代走の小森が中途半端な飛び出しで戻りきれずアウトになった（記録はけん制死）。三木監督は「上位のチームにミスをしていると、というところ」と険しい表情で振り返った