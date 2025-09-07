「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）巨人の６番手・田中瑛が移籍後初勝利を手にした。１点を追う八回から登板。先頭の山本に安打を許すが後続を抑えると、直後の味方の大逆転劇につながった。昨オフの現役ドラフトで日本ハムから加入。今季５３試合目の登板での初勝利も「チームが勝ったことが一番うれしい」と話し、「勝ち方も勝ち方なので、明日も勢いづいていきたい」と気を引き締めた。