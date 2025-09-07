「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）逆転優勝を狙う上で重すぎる逆転負け。日本ハム・新庄監督の言葉が、いつになく厳しい。「あんな走塁ミスしてたら勝てるものも勝てないよね。あんな簡単な。でもその選手を使ってるのは俺だから。俺のミスです」。自らを責めるとともに、敗因として指摘したのは清宮幸の走塁プレーだった。問題視した場面は１−１の同点で迎えた六回１死一、二塁。野村の右翼フェンス