神戸市主催の「ＩＣＨＩＲＯ×ＫＯＢＥ【若者たちと一期一会のキャッチボール】−イチローに聞きたい−」が６日、神戸市の神戸新聞松方ホールで開催され、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が市内の高校３年生６人とトークセッションを行った。緊張する高校生の前で米国野球殿堂入り式典のエピソードを披露。全て英語で話した約２０分間のスピーチにつ