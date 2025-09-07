「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）頂点への道は、簡単には譲れない。巨人は敗色濃厚の九回２死無走者から、竜の守護神を相手に執念の５連打を見せての逆転勝利。阿部監督も「みんなが最後…全員で勝った１勝だと思う」と興奮を抑えながら、勝利へ導いた選手たちをたたえた。１点を追う九回だ。マウンドには今季セーブ機会で失敗がない中日の守護神・松山が上がった。１死から泉口が死球で出塁も、代走・増田大が