「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（６日、横浜スタジアム）ヤクルトの７年目大砲候補・浜田が決勝アーチを放った。六回、竹田のスライダーを強振し、左翼席に運ぶ先制の２号ソロとなり「完璧に捉えられました」と自画自賛。３安打をマークして躍動した。１軍昇格した８月２９日から８戦連続安打をマーク。高津監督は「強いスイングができている間は使っていきたい」と期待を込めた。