阪神6R・新馬戦（ダート1400メートル）は単勝1.1倍と1番人気に推された米国産馬マグナヴィクトル（牡＝中内田、父マックスフィールド）が二の脚でハナを切り、直線独走。持ったまま2着に1秒8差の大差勝ち。川田は「ゴール後にちゃんと止まってくれたのがうれしかった。それくらい気持ちの難しいところはあるけど能力があるのは間違いない。いい成長ができるようにゆっくり、つくっていきたい」と先を見据えた。