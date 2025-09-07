前走で重賞好走（東海S2着）の戦歴はダテではなかった。大外14番枠からスタートした1番人気インユアパレス（牡4＝須貝、父パレスマリス）がメンバー最速の上がり3F36秒0で外から力強く差し切りV。通算5勝目を挙げ、リステッド初勝利を飾った。川田は「返し馬でしっかり元気があったので自分の競馬に徹して、いい走りができました」と相棒を称えた。