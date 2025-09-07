「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本４−２韓国」（６日、沖縄セルラースタジアム那覇）１次リーグＡ組で、連覇を狙う日本は韓国を４−２で下し開幕２連勝を飾った。今夏甲子園Ｖ腕で唯一の２年生、末吉良丞投手（沖縄尚学）が先発で４回２失点と奮闘。今秋ドラフト１位候補の石垣元気投手（健大高崎）が３回無失点の好救援で試合を締めた。打線は１−２の二回に岡部飛雄馬内野手（敦賀気比）が勝ち越しの右前適時打を放った。Ａ組