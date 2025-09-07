◇U18W杯1次ラウンドA組キューバ8―0イタリア（2025年9月6日沖縄セルラー）キューバは8―0でイタリアに圧勝し、開幕2連勝を飾った。巨人で外野手としてプレーしたフレデリク・セペダ氏（45）を父に持つセペダ・エチェメンディア・フレデリッチは「8番・中堅」で出場し、4打数2安打1打点。「お父さんのキャリアはプレッシャーになるけど、自分も偉大な選手になりたい」と語った。