プロレスのＤＤＴは６日、横浜市で会見し、飯野雄貴（３０）がアメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ノジマ相模原」に入団し、異例の二刀流に挑戦することを発表した。学生時代ラグビーに打ち込んでいたもののアメフトは未経験。「フットボールをもう一度やりたくて、アメフトに挑戦しようと思った。３０歳で挑戦しないと後悔すると思った」と明かした。同チームには大相撲元横綱若乃花の花田虎上がアメフト挑戦で所属