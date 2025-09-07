吉本新喜劇の山田花子（50）が6日、自身のブログを更新。5日に大阪・なんばグランド花月で開票された「吉本新喜劇座員総選挙2025」で、1位を獲得したことを伝えた。山田は「皆さんやりました!!吉本新喜劇座員総選挙2025山田花子1位に輝きました」と報告し、開票イベントの様子を写真で投稿した。山田は「花組の皆様が毎日投票してくれたおかげです本当にありがとうございました!!」とファンへ感謝を伝えた。さらに「次男も飛