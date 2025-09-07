大御所歌手・橋幸夫さん（享年８２）が急逝したことで、「潮来笠」「いつでも夢を」といった橋さんの名曲の数々は、一昨年オーディションで選ばれた３人組後進グループ「二代目橋幸夫ｙＨ２」が本格的に歌い継ぐことになる。もともと歌手で?補欠合格?だった最年長メンバー・小牧勇太（４４）は、寝坊グセがたたり、今年１月から謹慎。ただ今月１日、所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長が橋さんの現状について明かしたトー