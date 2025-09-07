◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）意地の詰まった岡本の一打から、劇的勝利の扉が開いた。３―４の９回。１死一塁から一塁走者・増田大の盗塁死で２死無走者となったが、カウント２―１から松山の内角高めフォークに反応した。土壇場で自身１１打席ぶりの安打となる左前打。５連打の口火を切り、「みんなが追いついてくれたんで良かったと思います」と振り返った。最終盤までは、苦しい結果が