《札幌競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽9R…サウンドサンライズ（直線＝右前肢ハ行）【過怠金】▽4R…小林美10万円（直線外斜行）▽7R…堀師1万円（競走中に出走馬の鞍が変位）▽11R…横山武1万円（1角で外斜行）【戒告】▽8R…鮫島駿（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽10R…石橋（調整ルームへの入室が遅れた）