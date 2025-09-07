2022年11月、関西電力高浜原発に搬入されるMOX燃料が入った輸送容器＝福井県高浜町【パリ共同】フランスの原子力大手オラノは6日、日本の関西電力高浜原発3、4号機（福井県高浜町）で使用されるプルトニウム・ウラン混合酸化物（MOX）燃料を輸送する船2隻が同日、フランス北西部シェルブールの港を出発したと発表した。11月中に日本の領海に到着する見通し。日本向けMOX燃料のフランスからの輸送は1999年に始まり、今回で9回目