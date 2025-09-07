日本代表に合流した前田大然は、この夏ステップアップを望んだものの、セルティックが移籍を認めなかったと明かした。当然、この発言はスコットランドで大きな反響を呼んでいる。前田は名前こそ明かさなかったが、他クラブと個人合意には達していたと告白。セルティックにも意向を伝え、最終日まで頼んだが、クラブから出せないと言われ、実現しなかったと明かした。これを受け、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は９