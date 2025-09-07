9月の新学期の訪れとともに、時間の自由度が高いシルバー世代にとっては、まさにピーク時の混雑や高値を避けたオフピーク旅行の好機となっています。上海の市場を取材したところ、オフピーク旅行が最近の観光市場の新たな注目点となっていることが分かりました。上海では、定年退職して何年もたつ曹さん（女性）に出会いました。彼女は翌日からの旅行「スケジュール」を受け取るため、早々と旅行会社に足を運んでいました。曹さん