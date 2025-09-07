《中山競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽10R…フナデ（右前挫石）【競走除外】▽1R…コスモエスメラルダ（馬場入場後に右前肢ハ行）▽4R…クラウンアールシー（馬場入場後に放馬し疲労が著しいため）【過怠金】▽6R…武藤1万円（3角内斜行）▽9R…津村1万円（4角外斜行）▽10R…遠藤1万円（4角でのムチの使用法）【戒告】▽5R…柴田善（4角でのムチの使用法）▽7R…団野（直線外斜行）