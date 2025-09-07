中日の岡田俊哉投手（33）が、今季限りで現役引退する意向を固めたことが6日、分かった。すでに球団にも伝えており、近く会見する。岡田は智弁和歌山から09年ドラフト1位で入団。1軍デビューした13年はチーム最多66試合に登板し7勝5敗2セーブ、防御率2・79。17年にはWBC日本代表に選出された。23年春季キャンプ中の練習試合で右大腿骨を骨折。自宅ではキャスター付きの椅子で移動し、外出先では松葉づえだった。家族を始め担