◇舞台「MURDERforTwo」のプレビュー公演初日20thCenturyの坂本昌行（54）が6日、東京・パルテノン多摩で舞台「MURDERforTwo」のプレビュー公演初日を迎えた。海宝直人（37）との2人芝居で、2人で13役を演じる。今年3作目のミュージカル。元気の秘訣（ひけつ）は「ご飯をしっかり食べること。朝ご飯はしっかり、お肉とか食べるようにしている。ステーキの日もあって、今日はしょうが焼きでした」と明かした。