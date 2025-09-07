ストーカー被害の訴えに真摯（しんし）に耳を傾け、適切に対応していれば、被害者の命を救えたのではないか。その疑問が正しかったことを裏付ける検証結果だと言える。ストーカー被害を訴えていた川崎市の女性が元交際相手に殺害された事件で、神奈川県警は、対応を巡る検証報告書を公表した。報告書は「担当した警察官全員が危険性・切迫性を過小評価し、基本的な対処を欠いた」と認定した。ストーカー事案に対処する県警内