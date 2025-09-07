自民党臨時総裁選の実施を巡り、読売新聞社が都道府県連の意向を調査したところ、６日現在で２１が賛成を機関決定ないし方針を決めたことがわかった。反対は９県連で、残る１７府県連は７、８日に賛否を決定する見通しだ。地方組織の対応は態度未定の国会議員の意思決定に影響を与える可能性があり、動向が焦点となっている。６日に新たに賛成を決定したのは青森、山梨、滋賀、大阪、奈良の５府県連で、秋田は８日に賛成で機関