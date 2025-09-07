竹が成長して硬くなる前の「幼竹」を活用し、メンマに加工する取り組みが各地に広がっている。社会問題化する放置竹林の整備につなげ、森林の荒廃を防ごうとする試みだ。複雑な調理方法が不要という手軽さから住民らも挑戦し、新たな特産品を生み出して地域活性化につなげている。（富山支局松本彩和）富山県氷見市では今春から、住民ら約１０人がメンマ作りを始めた。１・５メートルほどに育った「孟宗（もうそう）竹」の幼