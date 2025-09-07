【夢中論】女優の伊藤沙莉（31）は、“キンキンに冷えたビール”を飲むことで、女優から妻、お笑い好きの自分自身にシフトチェンジする。前衛的な女性を演じることもあるが、夫や仲間と過ごす何者でもない時間は「やっとたどり着いたオアシス」。至福の一杯が仕事への活力になっている。（西村綾乃）午後6時にスタートしたインタビュー。連日猛暑日が続いていたこともあり、「もうこの時間になるとビールのことで頭がいっ