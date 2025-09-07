任期満了に伴う松田町長選は７日、投開票される。立候補しているのはともに無所属で、新人で元会社員の坂田純氏（５９）と４選を目指す現職の本山博幸氏（５５）＝届け出順＝の２人。投票は午前７時から午後８時まで、町内９カ所で行われる。開票は松田町体育館（同町松田庶子）で午後９時に始まり、大勢判明は同１０時過ぎの見通し。