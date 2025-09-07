日頃の練習の成果を発揮する選手ら＝８月３１日、横浜武道館スポーツチャンバラの全日本選手権大会が横浜市中区の横浜武道館で開かれ、約１２００人が出場し、日頃の鍛錬の成果を競い合った。日本スポーツチャンバラ協会の主催。スポーツチャンバラは専用の柔らかい剣を使った横浜発祥のスポーツ。大会は８月３１日に実施され、個人戦と団体戦で、打突競技（試合）と基本動作（形）の２部門で熱戦が繰り広げられた。個人戦の