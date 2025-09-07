嵐の松本潤（42）が6日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。同局系日曜劇場「19番目のカルテ」で共演する俳優清水尋也容疑者（26）が自宅で大麻を所持したとして麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕されたことについてコメントした。安住紳一郎アナから「今週、共演者である、清水容疑者が逮捕されたというニュースが出ました。松本さんはドラマの主演、座長として思うところがあると思います。