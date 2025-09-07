尾形貴弘さん伊勢原市最大の観光イベント「第５８回伊勢原観光道灌（どうかん）まつり」（同実行委員会主催）が１０月４、５の両日、小田急線伊勢原駅周辺で行われる。目玉となる５日の「太田道灌公鷹（たか）狩り行列・北条政子日向薬師参詣行列」で、道灌公役をお笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘さん、政子役を同じく「３時のヒロイン」福田麻貴さんがそれぞれ務める。江戸城を築いた室町後期の武将・太田道灌は、伊勢原で