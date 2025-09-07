◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人・坂本勇人内野手（３６）が“あと１人”から起死回生の同点打を放ち、リーグ連覇消滅の崖っぷちで意地を見せた。今季無敗の中日守護神・松山に３―４の９回２死走者なしから３連打で満塁とすると、代打で中前安打。続く吉川尚輝内野手（３０）が適時内野安打で試合を決めた。９回２死からの５連打逆転劇は、１９５０年の２リーグ制後、球団初だった。６番