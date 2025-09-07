◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）「アイブラック兄弟」が劣勢をひっくり返した。０―１の４回１死一、二塁、まずは兄貴の出番だ。阪神・佐藤輝はフルカウントから変化球を捉えた。一、二塁間を破る同点打。「ワンチャンスで同点にできたのは良かった。いいところに飛んでくれた」。３回まで完全投球を許していた広島・常広からチーム初安打。リーグトップの打点を８９に伸ばし、反撃ののろしを上げた。頼