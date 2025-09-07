元日向坂４６で女優の齊藤京子と水野美紀が１０月７日スタートのカンテレ制作・フジテレビ系連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜・後１１時）にダブル主演することが６日、分かった。同名の電子コミックが原作。２７歳の娘をいじめで失った５５歳のシングルマザー（水野）が、全身整形して若い姿（齊藤）に。娘を追いつめたママ友グループに入りこみ、復讐（ふくしゅう）する。齊藤は「“二人一役”と