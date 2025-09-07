中日の岡田俊哉投手（３３）が今季限りでの現役引退を決断したことが６日、分かった。すでに球団に引退の意思を伝えており、近日中に会見する。岡田は、智弁和歌山高で３年連続夏の甲子園に出場し、０９年ドラフト１位で入団。プロ通算３５３試合に登板して１９勝２４敗１９セーブ、防御率３・６１をマークした。１７年にはＷＢＣ日本代表にも選出されたが、同年シーズン序盤に血行障害を患い、治療に専念。２３年には、春季キ