オリックス・東松快征投手（２０）が１１日の日本ハム戦（エスコン）で先発することが６日、決まった。プロ初先発となった７月２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、３回１／３を５安打３失点で初黒星。その後は２試合の救援登板とファーム再調整を経て、５日に再合流した。８月２６日のウエスタン・広島戦（由宇）で６回１失点の好投を見せると、３日の同・くふうハヤテ戦（杉本商事ＢＳ）では７回無失点と安定。首