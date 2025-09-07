◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）阪神・門別の右打者の内角への直球は抜群だった。球威だけでなく、とても打ちにくい角度だ。だが、勝負できる球はそれだけ。序盤から変化球の多さが目立った。もったいない配球にも感じられるが、捕手の坂本は他の球を探していたはずだ。「クロスファイアー」一辺倒で押し切れるほど甘くはない。直球を生かす球が必要だが、どの球も決まらなかった。明らかに腕の振りが緩む