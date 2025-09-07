◆パ・リーグソフトバンク２―１楽天（６日・みずほペイペイドーム）孫正義オーナーの御前試合で、しびれる１点差を逃げ切った。５日に初点灯した優勝マジックは２つ減って１６に。５連勝を飾ったソフトバンク・小久保監督は、優勝争いとは別のプレッシャーも感じていた。「今年初めてオーナーが来られてたので、何とか勝ちたかった。緊迫したいい試合を勝ち切れて良かった」と、ほっとした表情を浮かべた。試合前にはグルー