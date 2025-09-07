【ワシントン共同】米東部ニューヨーク州にある陸軍士官学校の同窓会は、祖国に献身した優れた米国市民を表彰するシルバナス・セイヤー賞の授賞式を中止すると決めた。俳優トム・ハンクスさんに授与すると6月に発表していたが、過去の民主党支持の活動が問題視された可能性がある。ワシントン・ポスト紙が6日報じた。